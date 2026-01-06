Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:15 PM IST

    ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ക്രൈ​സ്ത​വ യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ക്രൈ​സ്ത​വ യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ങ്ക​ര​സ​ഭ ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഭ​ദ്രാ​സ​നം ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ക്രൈ​സ്ത​വ യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കു​വൈ​ത്ത് സോ​ൺ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സെ​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭ​യു​ടെ കൊ​ച്ചി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ.​യാ​ക്കൂ​ബ്‌ മാ​ർ ഐ​റേ​നി​യോ​സ്‌ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, ക​ൽ​ക്ക​ത്താ ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ അ​ല​ക്സി​യോ​സ്‌ മാ​ർ യൗ​സേ​ബി​യോ​സ്‌ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്‌ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കു​വൈ​ത്ത് സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ. ​അ​ജു കെ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ. ​മാ​ത്യു തോ​മ​സ്‌, യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കേ​ന്ദ്ര​പ്ര​തി​നി​ധി ജി​നു എ​ബ്ര​ഹാം വ​ർ​ഗീ​സ്‌, ഭ​ദ്രാ​സ​ന അ​സം​ബ്ലി മെ​മ്പ​ർ അ​നു ഷെ​ൽ​വി, ഭ​ദ്രാ​സ​ന ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജോ ദാ​നി​യേ​ൽ, സോ​ണ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​ഷ​ൻ സാം ​മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നി ബി​നു സെ​ല്ലി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ജോ​സ​ഫ്‌ സാം ​സ്വാ​ഗ​ത​വും സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ് കോ​ട്ട​വി​ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ൽ​ക്ക​ത്താ ഭ​ദ്രാ​സ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ദീ​പ​ക്‌ അ​ല​ക്സ്‌ പ​ണി​ക്ക​ർ, സെ​ന്റ്‌ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം, സെ​ന്റ്‌ തോ​മ​സ്‌ പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം, സെ​ന്റ്‌ ബേ​സി​ൽ യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം, സെ​ന്റ്‌ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ്‌ യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്‌ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsChristianOrthodoxKuwait
    News Summary - Orthodox Christian Youth Statement Emigration Cell Formed in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X