Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസാൽമിയ ഇസ്‌ലാഹീ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:58 PM IST

    സാൽമിയ ഇസ്‌ലാഹീ മദ്റസയിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഡേ

    text_fields
    bookmark_border
    Orientation Day at Salmiya Islahi Madrasa
    cancel
    camera_alt

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ​യി​ൽ ഡോ. ​ഷി​യാ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘അ​ൽ​ബി​ദാ​യ’ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ജാ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷി​യാ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സു​ല്ല​മി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ദ​അ​വാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​ടി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീ​ർ എ​ക​രൂ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsSalmiya Islahi MadrasahLatest NewsOrientation day
    News Summary - Orientation Day at Salmiya Islahi Madrasa
    Similar News
    Next Story
    X