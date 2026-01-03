Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:25 PM IST

    തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത; നു​വൈ​സീ​ബ് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത; നു​വൈ​സീ​ബ് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ നു​വൈ​ഫും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​ധാ​വി സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഉ​മ​റും നു​വൈ​സീ​ബ് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ല്‍

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ക​സ്റ്റം​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നു​വൈ​സീ​ബ് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ നു​വൈ​ഫും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​ധാ​വി സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഉ​മ​റു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന-​ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തു​റ​മു​ഖം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി.

    ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ നു​വൈ​ഫ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഉ​മ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:portsinspectionKuwait Newsnuwaiseeb kuwait
    News Summary - Operational efficiency of ports; Inspection by senior officials at Nuwaiseeb border
