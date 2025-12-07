Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:31 AM IST

    റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്ക​ൽ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്ക​ൽ
    റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി

    റി​യാ​ദ്: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും മ​റ്റ് അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും. ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി ഒ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്രം തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​ത്തെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി ഇ​രു ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും തു​റ​ക്കു​ക, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യി​ലു​ള്ള ആ​രും നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ട്രം​പി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥി​ര​ത പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​മു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ട്രം​പി​െൻറ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ട്രം​പി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കാ​ല​താ​മ​സ​മോ ത​ട​സ്സ​മോ കൂ​ടാ​തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​െൻറ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ, പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​തി​െൻറ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ടം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2803ാം സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യും തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

