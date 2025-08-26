Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Aug 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 11:36 AM IST

    ഓ​പ​ൺ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    നാ​ല് സ്വ​ർ​ണ​വും അ​ഞ്ച് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ളും നേ​ടി
    Kuwaiti judo team members in the victory stand
    കു​വൈ​ത്ത് ജൂ​ഡോ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക്ട​റി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ജൂ​ഡോ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. യൂ​ത്ത്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ജൂ​ഡോ ടീം ​നാ​ല് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും അ​ഞ്ച് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ളും നേ​ടി. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ താ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ത​ല​വ​നും കു​വൈ​ത്ത് ജൂ​ഡോ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഹ​മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ജൂ​ഡോ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ പ​ങ്കും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​യും, പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​ത്തെ​യും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

