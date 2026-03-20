Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 March 2026 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 20 March 2026 2:19 PM IST

    രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള പഠനം തുടരും

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള പഠനം തുടരും
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധിക്ക് ശേഷവും ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള പഠനം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.വിദ്യാഭ്യാസ, ഭരണ പ്രക്രിയകളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദൂര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സയ്യിദ് ജലാൽ അൽ തബ്തബായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

    വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലെ ഗൈഡൻസ് വകുപ്പുകളുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടുകൾ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയ കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനവും ഇടപെടലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ചെയ്തു. വെർച്വൽ ക്ലാസ് പെരുമാറ്റം, ആശയവിനിമയ നിലവാരം, ഹാജർ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഠന ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിഷയങ്ങളിലുടനീളമുള്ള അക്കാദമിക് നേട്ടം, വിലയിരുത്തൽ രീതികൾ, അസൈൻമെന്റുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും അവലോകനം ചെയ്തു.

    പാഠ്യപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുക, പഠന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അധ്യാപകർക്കുള്ള സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വർധിപ്പിക്കുക, സുരക്ഷിതവും ഉത്തേജകവുമായ പഠന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പിന്തുണാ പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവ യോഗം നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:online learningKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Online learning will continue in the country.
