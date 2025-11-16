Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹാ​ക്കി​ങ്;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:37 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹാ​ക്കി​ങ്; ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹാ​ക്കി​ങ്; ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​ബ​ർ ലോ​ക​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചോ​ളൂ. വ്യാ​ജ​ന്മാ​രും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രും ചു​റ്റു​മു​ണ്ട്.ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹാ​ക്കി​ങ് ന​വ​മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ കൃ​ത്രി​മം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റു​ന്ന​താ​യും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫോ​ണു​ക​ളി​ലെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും എ​ല്ലാ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ടു-​ഫാ​ക്ട​ർ ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. സം​ശ​യാ​സ്‌​പ​ദ​മാ​യ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റു​ക​ളോ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ വ​ന്നാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. അ​റി​യാ​ത്ത ഐ​ക്ക​ണു​ക​ളോ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ളോ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യ​രു​ത്. ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ലി​ങ്കു​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​മ്പോ​ഴും മെ​സേ​ജാ​യി എ​ത്തി​യാ​ലും പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഇ​വ​യി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചാ​കും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വ​ല വി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ ക്ലി​ക്കി​ൽ പ​ല​തും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:warningHacking issueKuwait NewsCyber ​​Security
    News Summary - Online hacking; Cyber ​​Security Center issues warning
    Similar News
    Next Story
    X