Madhyamam
    Kuwait
    17 Aug 2025 9:58 AM IST
    17 Aug 2025 9:58 AM IST

    വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്; ജി.​സി.​സി വി​സ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി

    വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്; ജി.​സി.​സി വി​സ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി വി​സ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​അ​റൈ​വ​ൽ വി​സ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രു വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി​യും. ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ, ബി​സി​ന​സ് വി​സ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ഓ​പ്ഷ​ൻ. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ പ്ര​ത്യേ​ക ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി ബി​സി​ന​സ് വി​സ​ക്ക് അ​ത​ത് ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റി​ന​കം ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ-​വി​സ ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ സാ​ധു​വാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ, പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ടേ​ഴ്സ്, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ബി​സി​ന​സ്മാ​ൻ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ, സ്ഥാ​പ​ന ഷെ​യ​ർ​ഹോ​ൾ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സി​സ്റ്റം അ​നാ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ്രോ​ഗ്രാം രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ, പൈ​ല​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി​യോ​ടെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ക. ഒ​രു എ​ൻ​ട്രി​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു മാ​സ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ക. 15 ദീ​നാ​റാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​സ ഫീ​സ്.

    ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ സാ​ധു​വാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ല​ഭി​ക്കും. സിം​ഗ്ൾ എ​ൻ​ട്രി​യാ​യി ഒ​രു​മാ​സം വ​രെ ഈ ​വി​സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യാം.

    എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഇ-​വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ എ​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വി​സ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യും, ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് വി​സ​യും, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഫാ​മി​ലി വി​സ ഓ​പ്ഷ​നും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ.​ടി.​പി​ക​ൾ അ​യ​ക്കും. വി​സ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗീ​കൃ​ത ഇ-​വി​സ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത്, യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​നൊ​പ്പം പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്തോ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലോ കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​വും ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ-​വി​സ സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

