    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:18 AM IST

    മുത്‌ല റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു

    മുത്‌ല റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു
    മു​ത്‌​ല റോ​ഡി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ത്‌​ല റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മ​റി​ഞ്ഞ് ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ജ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള മു​ത്‌​ല റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ത്‌​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി.

    മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​യാ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം സ്ഥ​ല​ത്തുനി​ന്ന് നീ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:vehiclesgulfnewsKuwaitAccidents
