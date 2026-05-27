ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സമൂഹ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി ഒരാൾ പിടിയിലായി.
പതിവ് പട്രോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ സംശയങ്ങളെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തത്. ലിറിക്ക എന്ന മയക്കുമരുന്ന് പദാർത്ഥം അടങ്ങിയ 23 ഗുളികകൾ, ഹാഷിഷ് , കഞ്ചാവ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ബാഗ് പ്രതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.
ആറ് റോളിംഗ് പേപ്പറുകൾ, മയക്കുമരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സെൻസിറ്റീവ് വെയ്റ്റിംഗ് സ്കെയിലുകൾ, ഒന്നിലധികം ഒഴിഞ്ഞ പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തി. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം പ്രതിയെയും നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ മേഖലകളിലും തീവ്ര സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
