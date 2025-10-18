Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:23 PM IST

    സ​ാഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യ​മ​റി​യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​വ​ണം

    സ​ാഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യ​മ​റി​യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​വ​ണം
    അ​നാ​വ​ശ്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്താ​നും അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ​യും ഭ​യ​ത്തോ​ടെ​യും നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം ന​മുക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ല​യി​ൽ ത​ട്ട​മി​ട്ടു വ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ, ല​വ് ജി​ഹാ​ദും വാ​വ​ർ സ്വാ​മി​യും ബി​രി​യാ​ണി​യും മ​ന്തി​യും ഷ​വ​ർ​മ​യു​മ​ട​ക്കം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഷം നി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല ദു​ഷ്‌​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​പി​റ​കെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളി​ൽ മോ​ശം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​യു​ന്നു. തെ​ല്ലും ല​ജ്ജ​യി​ല്ലാ​തെ, യാ​തൊ​രു പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​വ തു​ട​രു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രേ റൂ​മി​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങി​യും ഊ​ഴ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്തു വി​ള​മ്പി​യും ഒ​രേ സ്നേ​ഹ​ത്ത​ളി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടും കു​ടി​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​ന്താ​പ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    ഒ​രേ റൂ​മി​ൽ ന​മ​സ്കാ​ര​വും പൂ​ജ​യും എ​ല്ലാം ന​ട​ക്കും. ഗീ​ത​യും ബൈ​ബി​ളും ഖു​ർ​ആ​നും ഒ​രേ ഷെ​ൽ​ഫി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കും. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് രോ​ഗം വ​ന്നാ​ൽ അ​ച്ഛ​നാ​യും അ​മ്മ​യാ​യും കൂ​ട്ടി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ മ​താ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ക​യും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും പാ​കി​സ്താ​നി​യും ചൈ​ന​ക്കാ​ര​നും നേ​പ്പാ​ളി​യും ബം​ഗാ​ളി​യും ഒ​രേ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു​മ​യോ​ടെ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​മ​യ​ല്ല. മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ചു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യാ​വ​ണം. നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു ചെ​റു​വി​ഭാ​ഗം കു​ടി​ല മ​ന​സ്ക​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കു​ന്നതാ​വ​ട്ടെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ.

    Kuwait News
    News Summary - One must travel to know the sweetness of brotherhood
