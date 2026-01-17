Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:22 AM IST

    പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഘ​ന​മീ​റ്റ​ർ മ​ലി​ന​ജ​ലം സം​സ്ക​രി​ക്കാം; നോ​ർ​ത്ത് ക​ബ്ദ് മ​ലി​ന​ജ​ല പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഘ​ന​മീ​റ്റ​ർ മ​ലി​ന​ജ​ലം സം​സ്ക​രി​ക്കാം; നോ​ർ​ത്ത് ക​ബ്ദ് മ​ലി​ന​ജ​ല പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ നോ​ർ​ത്ത് ക​ബ്ദ് മാ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​റി​യി​ച്ചു. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ മ​ലി​ന​ജ​ലം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ലാ​ന്റ് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം. ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, ഭ​വ​ന, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ വേ​ഗ​ത​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും തു​ട​രാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.​

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, ധ​ന​കാ​ര്യം, ഭ​വ​നം, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - One million cubic meters of sewage can be treated daily; Construction of North Kabd Sewage Plant to begin soon
    Similar News
    Next Story
    X