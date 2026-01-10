Begin typing your search above and press return to search.
    10 Jan 2026 1:31 PM IST
    10 Jan 2026 1:31 PM IST

    നാ​സിം ഏ​രി​യ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    നാ​സിം ഏ​രി​യ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    തീ​പി​ടി​ച്ച വീ​ട്ടി​ലെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​സിം ഏ​രി​യ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സം​ഭ​വം. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ഹ്‌​റ, ജ​ഹ്‌​റ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​കൊ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റി​നും വി​വി​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. വൈ​കാ​തെ തീ ​അ​ണ​ച്ച​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

