Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:54 AM IST

    ര​ണ്ട് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു മ​ര​ണം; നാ​ലുപേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ര​ണ്ട് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു മ​ര​ണം; നാ​ലുപേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വ​ഫ്ര റോ​ഡി​ൽ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​വും ട്ര​ക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു മ​ര​ണം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. മി​ന അ​ബ്ദു​ല്ല സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി. കൂ​ട്ടി​യി​ടി​യു​ടെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ, സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​നം മ​റി​ഞ്ഞ് നാ​ലുപേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. അ​ൽ​കൂ​ത്ത് ഫ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:DeathsKuwait Newsgulf news malayalamAccidents
