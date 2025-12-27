Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:05 PM IST

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രു മ​ര​ണം; നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രു മ​ര​ണം; നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സം​ഭ​വം.സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ ഫ​ർ​വാ​നി​യ, സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ നാ​സ​ർ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി തീ ​അ​ണ​ക്കാ​നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും നാ​ലു​​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ചി​കി​ൽ​സ ന​ൽ​കി. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ കു​റ​വു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:farwaniyaapartment FireKuwait Newsgulf news malayalam
