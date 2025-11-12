Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:10 AM IST

    വാഹനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് പൊളിച്ചു വിൽക്കൽ; ഒരാൾ പിടിയിൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​റ​ബ് പൗ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ. ഹ​വ​ല്ലി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തു​റ​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ക്ക​പ്പ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യും അ​വ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ലു​മി​നി​യ​വും സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സും വി​റ്റ​താ​യും പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. വ്യാ​ജ താ​ക്കോ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡോ​ർ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്നി​ന്നും പൊ​ലീ​സ് നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 13 മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ക്ക് മു​മ്പ് ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​യാ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

