Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:58 PM IST

    ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ശ​ര​ത് പ​വാ​റി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ശ​ര​ത് പ​വാ​റി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശ​ര​ത് പ​വാ​റി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി എ​ൻ.​സി.​പി-​എ​സ്.​പി ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​വ്‌​സ് എ​രി​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.എ​ൻ.​സി.​പി ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ദേ​ശീ​യ വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും പ​വാ​ർ​ജി​യും’ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സാ​ദി​ഖ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ണ്ണി കെ. ​അ​ല്ലീ​സ്, ജി​നു, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഉ​മ്മ​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Sharad Pawarbirthday celebrationONCP Kuwaitgulf news malayalam
