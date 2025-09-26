Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:22 PM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ‘ഓ​ണസം​ഗ​മം’

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ‘ഓ​ണസം​ഗ​മം’
    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ‘ഓ​ണസം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ’ പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ണ സം​ഗ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ജി ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ത് സൗ​ഹൃ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    അ​നി​യ​ൻ​കു​ഞ്ഞ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, ശ്രീ​രാ​ജ് ചീ​ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു സ​ജി​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, ര​ഞ്ജി​ത് മേ​നോ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ, മു​നീ​ർ, ഫ​വാ​സ്, റ​മീ​സ് ചാ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ദ്യ​യോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - ‘Onam Sangam’ at Souhridavedi Fahahil
