Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഓ​ണ​മെ​ത്തു​ന്നു;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:00 AM IST

    ഓ​ണ​മെ​ത്തു​ന്നു; ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒരു​ങ്ങി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Onam
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ഗാ​യ​ക​ർ, സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ക്കം വ​ലി​യ നി​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും. വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പും, ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും അ​ട​ക്കം ത​നി നാ​ട​ൻ ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണം. തി​രു​വോ​ണം അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഓ​ണം. ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​തി​നെ കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്ന​ത്.അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​കും മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം. ഓ​ണം-​ക്രി​സ്മ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഉ​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നാ​യി സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളു​ക​ൾ ബു​ക്കു​ ചെ​യ്യ​ൽ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടു​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​കും ഓ​ണം എ​ത്തു​ക. വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ഇ​തി​നാ​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ല​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ ഇ​വ ഒ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsonammalayalisKuwait NewsExpatriates:
    News Summary - Onam is coming; Malayalis are getting ready for the celebrations
    Similar News
    Next Story
    X