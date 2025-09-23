Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:43 PM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ‘ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം’

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ‘ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം’
    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ‘ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ’​ത്തി​ൽ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ‘ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഒ​രു​മ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജു വാ​ണി​യം​പാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഷാ​ജി ആ​ലു​വ, ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ർ, സാ​ജി​ദ്, അ​ഖി​ൽ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ഓ​ണ​സാ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

