Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:52 PM IST

    ഓ​ണം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം: ടീം ​വാ​മ​ന​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    cricket tournament
    ഓ​ണം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്ലാ​സി​ക് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ​ലൂ​ൺ ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​വാ​മ​ന​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രെ മ​ഹാ​ബ​ലി, വാ​മ​ന​ൻ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത മ​ഹാ​ബ​ലി ടീം ​നി​ശ്ചി​ത 25 ഓ​വ​റി​ൽ എ​ട്ടു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 263 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ വാ​മ​ന​ൻ ടീം ​ആ​റു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 21.4 ഓ​വ​റി​ൽ ല​ക്ഷ്യം​ക​ണ്ടു. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​രു​ൺ ജോ​സ് പി​റ​വം മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി. മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫി​നെ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റാ​യും ക്രി​സ്‌​റ്റി​ൻ തോ​മ​സി​നെ മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യും മി​ഥു​ൻ സൈ​മ​ണെ മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​റാ​യും ര​വീ​ന്ദ്ര​യെ മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ന​വീ​ൻ ഡി ​ജ​യ​ൻ, അ​സീം തെ​ക്കു​ങ്ക​ൽ, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ എ​ൽ​ദോ​സ്, ഡോ. ​സു​നി​ൽ മു​സ്ത​ഫ, റി​സ്റ്റ​ൻ റോ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ര​ളി, സി​യാ​ദ്, മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​യ​സ​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

