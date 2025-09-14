Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​ക്സ്ആ​ക്ട് അ​ബ്ബാ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    എ​ക്സ്ആ​ക്ട് അ​ബ്ബാ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    എ​ക്സ്ആ​ക്ട് അ​ബ്ബാ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ക്സ്ആ​ക്ട് അ​ബ്ബാ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ബ്ബാ​സി​യ റി​തം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​സ്‌​ലാ​ദ് നീ​ന​ാലി അ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​സീ​മ സ​മീ​ർ, ഹ​നീ​ഫ, ജി​തേ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. കേ​ര​ള മ​ങ്ക /കേ​ര​ള ശ്രീ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന​യും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദീ​പു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി​ക​ല​ക​ത്ത്, സ​ണ്ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളും വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​വും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​വും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

