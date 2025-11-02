Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:28 PM IST

    ആഘോഷമായി ട്രാക് ‘ഓണപ്പുലരി’

    ആഘോഷമായി ട്രാക് ‘ഓണപ്പുലരി’
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ൺ റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണ​പ്പുല​രി’ ഡോ.​ സു​സോ​വ​ന

    സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ൺ റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ട്രാ​ക്) ‘ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി- 2K25’ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​രാ​ഗം സു​രേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത. കു​ട ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ മാ​ത്യു ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ട്രാ​ക് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​എ. നി​സാം, ഡോ. ​ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റോ​ബ​ർ​ട്ട്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് ജോ​ണി, അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, വ​നി​ത വേ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ല​ത സു​രേ​ഷ്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഭി​ല​ജ അ​ജി, സോ​ഫി​യ സി​ബി, ബ​ഷീ​റ, അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ജി കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, സി​ബി എ​സ്. ശ​ശി, വി​നു എ​സ് ആ​ർ, ഷ​ഫീ​ക് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, വ​ള്ളം​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, നൃ​ത്ത നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

