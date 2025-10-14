Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Oct 2025 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:06 PM IST

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘വാ​ക്ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി 'വാ​ക്ക്' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ‘വാ​ക്ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റി​യാ​സ് കാ​വു​മ്പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​ക്കാ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (വാ​ക്ക്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റി​യാ​സ് കാ​വു​മ്പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷൗ​ക്ക​ത്ത് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തിഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മാ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്വ. ബ​ഷി​ർ മ​ല​ബാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന യാ​ത്ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​മു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫാ​സി​ൽ വ​ട​ക്കും മു​റി, എ​ക്സി അം​ഗം ജു​നൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ഹ​ദ് പ​ള്ളി​യാ​ലി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി. ല​ത്തീഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ദീ​ർ,ഫാ​രി​സ് ക​ല്ല​ൻ, പ്ര​ജു​ൽ മാ​ധ​വ​ൻ, ഫ​സ​ൽ വ​ലി​യ​കു​ന്ന്, അ​ഖി​ൽ, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, റൗ​ഫ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ വ​ലി​യ​കു​ന്ന്, ഷം​സു എ​ട​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വാ​ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഹ​ൽ​വാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

