Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Oct 2025 2:39 PM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 2:39 PM IST

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത്‌ ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത്‌ ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ക​ർ​മം ഷ​ഫാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത്‌ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഷ​ഫാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പോ​സ്റ്റ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, പേ​ൾ ഓ​ഫ്‌ ദി ​സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. 19ാം ദേ​ശീ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ൻ​സ് മാ​ത്യു അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത​നി​മ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ജി​മോ​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സീ​നി​യ​ർ ഹാ​ർ​ഡ്കോ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി, ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ദി​ലീ​പ് ഡി​കെ, ഉ​ഷ ദി​ലീ​പ്, മു​ബാ​റ​ക്ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്, കു​മാ​ർ തൃ​ത്താ​ല, റാ​ണ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ഫി​സ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​നു കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

