Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:48 AM IST

    ‘മ​യ്യ​ഴിപ്പുഴ​യു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ’ നാ​ട​കം ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    ‘മ​യ്യ​ഴിപ്പുഴ​യു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ’ നാ​ട​കം ശ​നി​യാ​ഴ്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്യൂ​ച​ർ ഐ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​യ്യ​ഴിപ്പുഴ​യു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട​കം’ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് 6.30 ജ​ലീ​ബ്അ​ൽ-​ശു​യൂ​ഖി​ലെ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം. ​മു​കു​ന്ദ​ന്റെ കൃ​തി​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഒ​രു​ക്കി​യ നാ​ട​കം എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​വി​ത​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ശൈ​ലി​യും ദൃ​ശ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​കാ​രാ​വി​ഷ്‌​ക്കാ​ര​വും നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​തും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന നാ​ട​കം ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​പൂ​ർ​വ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഫ്യു​ച​ർ ഐ ​തി​യ​റ്റ​ർ കു​വൈ​ത്തും ഫ്യു​ച​ർ ഐ ​ഫി​ലിം ക്ല​ബ്ബും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ എ​ത്തും. നാ​ട​കം കാ​ണാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള​ള​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം- 97106957/97298144/94423491.

