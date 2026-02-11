‘മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ’ നാടകം ശനിയാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്യൂചർ ഐ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ നാടകം’ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30 ജലീബ്അൽ-ശുയൂഖിലെ ആസ്പയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ വേദിയിൽ അരങ്ങേറും.
പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ എം. മുകുന്ദന്റെ കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ നാടകം എമിൽ മാധവിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കവിതസ്വഭാവമുള്ള അവതരണശൈലിയും ദൃശ്യസൗന്ദര്യവും ആഴത്തിലുള്ള വികാരാവിഷ്ക്കാരവും നാടകത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
ലോകവ്യാപകമായി രണ്ടാമതും കുവൈത്തിൽ ആദ്യമായും അരങ്ങേറുന്ന നാടകം ആസ്വാദകർക്ക് അപൂർവ അനുഭവമായിരിക്കും. ഫ്യുചർ ഐ തിയറ്റർ കുവൈത്തും ഫ്യുചർ ഐ ഫിലിം ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ വിവിധ രംഗത്തുള്ളവർ എത്തും. നാടകം കാണാൻ താൽപര്യമുളളവർ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടണം- 97106957/97298144/94423491.
