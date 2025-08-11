ഒമാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കുവൈത്തിൽ; അമീറുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി

ഒമാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കുവൈത്തിൽ; അമീറുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഒമാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സയ്യിദ് ഹമൂദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദിയും പ്രതിനിധിസംഘവും കുവൈത്തിലെത്തി. സംഘത്തെ ബയാൻ പാലസിൽ അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സ്വീകരിച്ചു. ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ ആശംസകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമീറിനെ അറിയിച്ചു. കുവൈത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ക്ഷേമവും ആരോഗ്യവും ആശംസിച്ചു.
കുവൈത്തും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സാഹോദര്യ ബന്ധവും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള താൽപര്യവും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഒമാൻ സുൽത്താനും ജനങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് അമീർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവകമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമാന് കൂടുതൽ ക്ഷേമവും വികസനവും കൈവരട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു. കുവൈത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹ്, ഉന്നത അമീരി ദിവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും കൂടികാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register