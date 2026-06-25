Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒമാൻ എയർ കുവൈത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 9:22 AM IST

    ഒമാൻ എയർ കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ ഇന്നു മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാൻ എയർ കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ ഇന്നു മുതൽ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച ഒമാൻ എയർ കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ പനരാരംഭിക്കുന്നു.

    വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ടെർമിനൽ 4 വഴി കുവൈത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ എയർ അറിയിച്ചു.

    യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് ആദ്യം കുവൈത്ത് ഉൾപ്പെടെ മേഖലയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഒമാൻ എയർ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

    കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ നാലിൽ നിന്ന് വിദേശവിമാനങ്ങൾ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചതിനു പിറകെയാണ് ഒമാൻ എയറും തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ടെർമിനൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കു​ന്നതോടെ സർവിസ് ഇവിടെ നിന്നാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Oman Air Kuwait services from today
    Similar News
    Next Story
    X