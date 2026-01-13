Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:39 PM IST

    2035ൽ ​എ​ണ്ണ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​ക്കും ;മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കെ.​ഒ.​സി നി​ർ​മി​ച്ച​ത് 1,337 എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ

    2035ൽ ​എ​ണ്ണ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​ക്കും ;മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കെ.​ഒ.​സി നി​ർ​മി​ച്ച​ത് 1,337 എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ (കെ.​ഒ.​സി) ഡ്രി​ല്ലി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ലോ​റേ​ഷ​ൻ കു​ഴി​ച്ച​ത് 1,337 എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ. 2023 നും 2025 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ കെ.​ഒ.​സി 5,783 എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കി​ണ​റു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കി. നാ​ല് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ കി​ണ​റു​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​തോ കു​റ​ഞ്ഞ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം ഉ​ള്ള​തോ ആ​യ കി​ണ​റു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 10,000 ബാ​ര​ലി​ല​ധി​കം എ​ണ്ണ ഉ​ൽ‌​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    2035 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും എ​ണ്ണ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലി​ലെ​ത്താ​നും 2040 വ​രെ ആ ​നി​ല​നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ് കെ.​ഒ.​സി​യു​ടെ​യും കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും (കെ‌.​പി.‌​സി) ത​ന്ത്രം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ക​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​വും കെ.‌​ഒ.‌​സി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു. ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടീം ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു ഐ.​ടി ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഡേ​റ്റ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ, സം​യോ​ജ​നം എ​ന്നി​വ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​ര​വ​ധി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​നും ഡേ​റ്റ സം​യോ​ജ​ന​വും വ​ഴി ഡ്രി​ല്ലി​ങ് ഡേ​റ്റ​യു​ടെ ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Oil production to reach four million barrels per day by 2035; KOC builds 1,337 oil wells in three years
