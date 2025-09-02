Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​റി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:57 AM IST

    മ​റി​യ ഉ​മ്മ​നു​മൊ​ത്ത് സ്നേ​ഹവി​രുന്ന് ​ഒരു​ക്കി ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​റി​യ ഉ​മ്മ​നു​മൊ​ത്ത് സ്നേ​ഹവി​രുന്ന് ​ഒരു​ക്കി ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്നേ​ഹവി​രു​ന്നി​ൽ ഡോ. ​മ​റി​യ ഉ​മ്മ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മ​ിറ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​മ​റി​യ ഉ​മ്മ​നു​മൊ​ത്ത് സ്നേ​ഹ വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈറ്റ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മ​ിറ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ, ജോ​യ് ജോ​ൺ തു​രു​ത്തി​ക്ക​ര, എം.​എ. നി​സ്സാം,റി​ഷി ജേ​ക്ക​ബ് വ​നി​താവി​ഭാ​ഗം കോ​ഓഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷെ​റി​ൻ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വേ​ണു പൂ​ർ​ണി​മ 2025 ന്റെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മൂ​ങ്ങ​ത്ത്, ക​ലേ​ഷ് ബി.​പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റി​യ ഉ​മ്മ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - OICC unites with Maria Umman in love
    Similar News
    Next Story
    X