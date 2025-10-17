Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:53 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​പോ​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​കം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​യി. അ​തി​നാ​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​​ൾ​​ഫ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ ന​​വം​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​നാ​ണ് കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ​ത്തു​ക. മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:OICCchief ministerBoycottvisitPinarayi Vijayan
    News Summary - OICC to boycott Chief Minister Pinarayi Vijayan's visit
