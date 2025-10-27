ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കൗൺസിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും സ്വീകരണവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ചുമതലയുള്ള അഡ്വ. ബി.എ.അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സ്വീകരണവും ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കൗൺസിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്നു. നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ബി.എ.അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാമുവേൽ ചാക്കോ കാട്ടൂർ കളീക്കൽ ആശംസ അറിയിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോസഫ് മാരാമൺ, സെക്രട്ടറിമാരായ എം.എ.നിസ്സാം, ജോയ് കരവാളൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എസ്. പിള്ള സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാത്തൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
