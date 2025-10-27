Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 27 Oct 2025 8:44 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 8:44 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ്വീ​ക​ര​ണ​വും

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ്വീ​ക​ര​ണ​വും
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഡ്വ. ബി.​എ.​ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ഡ്വ. ബി.​എ.​അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബി.​എ.​അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വേ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എം.​എ.​നി​സ്സാം, ജോ​യ് ക​ര​വാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    TAGS:k.p.c.cgulfnewsKuwaitO.I.C.C
