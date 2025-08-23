Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:45 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    OICC national committee Rajiv gandhi birth day celebration
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ

    കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​നൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 81ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നാ​ഷ​നൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​സ്.​ പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഐ.​ടി രം​ഗ​ത്തും ടെ​ലി​ഫോ​ൺ രം​ഗ​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന​ുവെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​ത​ലാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത​ല ഉ​പ​യോ​ഗം, വോ​ട്ടി​ങ് പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​നം തു​ട​ങ്ങി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ന്നെ​ന്നും ഓ​ർമി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​നോ​ജ് റോ​യ് ചു​ന​ക്ക​ര, ക​ലേ​ഷ് ബി.​പി​ള്ള, മു​കേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​ൻ, വി​ജോ പി ​തോ​മ​സ്, ബോ​ണി സാം, ​സി​നു ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. നി​സ്സാം സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ഷ​നൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മെ​മ്പ​ർ വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rajiv GandhiGulf Newskuwait OICC
    News Summary - OICC National Committee organizes Rajiv Gandhi birthday celebrations
    Similar News
    Next Story
    X