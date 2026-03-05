Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒരുമയുടെ സംഗമമായി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 March 2026 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 10:47 AM IST

    ഒരുമയുടെ സംഗമമായി ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ഇഫ്താർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരുമയുടെ സംഗമമായി ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ഇഫ്താർ
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​​​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഡോ.​അ​മീ​ർ, ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം, എം.​എ നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ല്യാ​സ് പു​തു​വാ​ച്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​രാ​യ സി​ദ്ദി​ഖ് അ​പ്പ​ക്ക​ൻ, വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്, ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്ര​യാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടി​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ടി.​കെ. ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ, നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​സാ​ക്ക് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, സെ​ക്ര​ട്ടി​മാ​രാ​യ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ജിം​സ​ൺ മാ​ത്യു, സോ​ജി എ​ബ്ര​ഹാം മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​ട​യാ​ട്ടി​ൽ, സു​ബാ​ഷ് പി. ​നാ​യ​ർ, ജോ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ കോ​ശി ബോ​സ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, യൂ​ത്ത് വി​ങ്, വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCiftarUnitygatheringKuwait
    News Summary - OICC Kuwait Iftar as a gathering of unity
    Similar News
    Next Story
    X