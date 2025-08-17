Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:20 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ്

    പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ​മീ​പ ഭാ​വി​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ് ജോ​ൺ തു​രു​ത്തി​ക്ക​ര, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്പ​യാ​ർ, ര​ജി​ത തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മൂ​ങ്ങ​ത്ത്, ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്, അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പി​ലാ​ക്കാ​ട്ട്, സ​ജി​ത്ത് ചേ​ലേ​മ്പ്ര, വി​നീ​ഷ് പ​ല്ല​ക്ക്, അ​ലി ജാ​ൻ, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, ബ​ത്താ​ർ വൈ​ക്കം, ചാ​ൾ​സ് പി ​ജോ​ർ​ജ്, ക​ലേ​ഷ് ബി. ​പി​ള്ള, റോ​യ് പു​ന​ലൂ​ർ, സ​കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, മു​കേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എം.​എ. നി​സ്സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ ഏ​കോ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റി​ൽ​പ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCIndependence DaycelebratesIndian
    News Summary - OICC Kuwait celebrates Indian Independence Day
    Similar News
    Next Story
    X