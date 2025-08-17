ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം ആഘോഷിച്ചു. നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ‘വോട്ട് ചോരി’ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാമുവൽ ചാക്കോ കാട്ടൂർ കളീക്കൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോയ് ജോൺ തുരുത്തിക്കര, ജോബിൻ ജോസ്, കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി, ജലിൻ തൃപ്പയാർ, രജിത തുളസീധരൻ, ബിനോയ് ചന്ദ്രൻ, വിവിധ ജില്ലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ മൂങ്ങത്ത്, ലിപിൻ മുഴക്കുന്ന്, അക്ബർ വയനാട്, ശിവദാസൻ പിലാക്കാട്ട്, സജിത്ത് ചേലേമ്പ്ര, വിനീഷ് പല്ലക്ക്, അലി ജാൻ, സാബു പൗലോസ്, ബത്താർ വൈക്കം, ചാൾസ് പി ജോർജ്, കലേഷ് ബി. പിള്ള, റോയ് പുനലൂർ, സകീർ ഹുസൈൻ, മുകേഷ് ഗോപാലൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സംഘടന ചുമതയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എസ്. പിള്ള സ്വാഗതവും നാഷനൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം.എ. നിസ്സാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സുരേഷ് മാത്തൂർ ഏകോപനവും നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ നൂറിൽപരം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു.
