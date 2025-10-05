ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 156ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ നാഷനൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാമുവേൽ ചാക്കോ കാട്ടൂർ കളീക്കൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അഹിംസയും സത്യവുമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആയുധമെന്നും ലളിത ജീവിതവും സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനുമായ ഗാന്ധിജി എക്കാലവും മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജോബിൻ ജോസ്, ബത്തർ വൈക്കം, കലേഷ് ബി.പിള്ള, എബി അത്തിക്കയം, മാത്യു യോഹന്നാൻ, മുകേഷ് ഗോപാലൻ, ഇക്ബാൽ മട്ടമ്മൽ എന്നിവർ ആശംസളറിയിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഛായാ ചിത്രത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി പ്രവർത്തകർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. നാഷനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോസഫ് മാരാമൺ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി എം.എ.നിസ്സാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
