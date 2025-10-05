Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:46 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 156ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​മു​വേ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹിം​സ​യും സ​ത്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​യു​ധ​മെ​ന്നും ല​ളി​ത ജീ​വി​ത​വും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ദൂ​ത​നു​മാ​യ ഗാ​ന്ധി​ജി എ​ക്കാ​ല​വും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ബ​ത്ത​ർ വൈ​ക്കം, ക​ലേ​ഷ് ബി.​പി​ള്ള, എ​ബി അ​ത്തി​ക്ക​യം, മാ​ത്യു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, മു​കേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​ൻ, ഇ​ക്ബാ​ൽ മ​ട്ട​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ള​റി​യി​ച്ചു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഛായാ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ.​നി​സ്സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsgandhi jayantiKuwait Newsoicc kuwait
    News Summary - OICC Kuwait celebrates Gandhi Jayanti
