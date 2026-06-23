Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.ഐ.സി.സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 1:34 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി കെ.സുരേന്ദ്രൻ ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.ഐ.സി.സി കെ.സുരേന്ദ്രൻ ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിന്റെ മുൻ കോൺഗ്രസ്‌ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ ആറാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ലിപിൻ മുഴക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ്‌ ബി.എസ്. പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. നിസാം, ജില്ലയുടെ ചാർജ് ഉള്ള നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ, സെക്രട്ടറി റെജി കോരിത്, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇല്യാസ് പൊതുവാച്ചേരി, സെക്രട്ടറി ജോസഫ് മാത്യു, യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഷോബിൻ സണ്ണി, ബത്തർ വൈക്കം (കോട്ടയം), വിൽസൺ ബത്തേരി (വയനാട് ), വിജോ തോമസ് (ആലപ്പുഴ), റഹീം ഹാജി നരിപറ്റ, സുജിത്ത് കായാലോട്, സനിൽതയ്യിൽ, മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്, സജിൽ പി.കെ, മഹമ്മുദ് പെരുമ്പ, ബൈജു തോമസ്, ഫഹദ് കൊയ്യോടാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് ട്രഷർ വിനോയ് കരിമ്പിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsKuwait News
    News Summary - OICC K.Surendran death anniversary commemoration
    Similar News
    Next Story
    X