ഹമീദ് കേളോത്തിന് ഒ.ഐ.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോൺഗ്രസ് നേതാവും കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സാന്നിധ്യവും ഒ.ഐ.സി.സി. നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഹമീദ് കേളോത്തിനു കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ശിവദാസൻ പിലാക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യോഗം നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗം കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നാഷണൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാത്തൂർ, ഷബീർ കൊയിലാണ്ടി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനാഫ് മാത്തോട്ടം, സെക്രട്ടറിമാരായ തുളസീധരൻ, എം.പി. ഫെമീർ, പി.എസ്.ഷമീർ, എൻ.വിനോദ്, പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളായ റാഫിയ അനസ്, നജാത്, നബീൽ ഹമീദ്, അസ്ലം പാടത്തൊടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
യാത്രയയപ്പിനും ആശംസകൾക്കും ഹമീദ് കേളോത്ത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ ഹമീദ് കേളോത്തിന് കൈമാറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിഹാബ് തൊണ്ടിയിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ആർ.എൻ ഷൗക്കത്തലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register