Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:46 AM IST

    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി. നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​നു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പി​ലാ​ക്കാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗം നാ​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ, എം.​പി. ഫെ​മീ​ർ, പി.​എ​സ്.​ഷ​മീ​ർ, എ​ൻ.​വി​നോ​ദ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ഫി​യ അ​ന​സ്, ന​ജാ​ത്, ന​ബീ​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​സ്‌​ലം പാ​ട​ത്തൊ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​നും ആ​ശം​സ​ക​ൾ​ക്കും ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ഹാ​ബ് തൊ​ണ്ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​എ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Farewelldistrict committeeKuwait Newsoicc kozhikode
    News Summary - OICC Kozhikode District Committee farewell given to Hamid Keloth
    Similar News
    Next Story
    X