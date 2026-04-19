Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 April 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 9:17 AM IST

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിന്റെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അബ്ബാസിയയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് സാമൂവൽ കാട്ടൂർകളീക്കൽ, ബി.ഡി.കെ കോർഡിനേറ്റർ ജയൻ സദാശിവന് ഫ്ലയർ നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റോയ് എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൽ അമീൻ മീരാസാഹിബ്, ബി.ഡി.കെ കോർഡിനേറ്റർ പ്രവീൺ കുമാർ, ട്രഷറർ ദിലീഷ് ജഗന്നാഥ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ ബേബി, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനി കെ ജോൺ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ബി.ഡി.കെയുടെ സഹകരണത്തോടെ മേയ് ഒന്നിന് ജാബ്രിയ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക- 64441786, 66613587,60972994.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X