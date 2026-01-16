ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കൺവെൻഷൻ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം

ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കൺവെൻഷൻ ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലക്ഷ്യ 2026’ ജില്ല കൺവെൻഷൻ ഫ്ലയർ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ചേമ്പാലയം, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ജോ. കൺവീനർ റിയാസ് പരേത്തിന് ഫ്ലയർ കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് സനിൽ തയ്യിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ എം.എ. നിസാം, വിപിൻ മങ്ങാട്ട്, രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ, ഇല്യാസ് പൊതുവാച്ചേരി, റെജി കോരുത്, കോട്ടയം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ബത്തർ വൈക്കം, കാസർകോട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ ചീമേനി, സുജിത് കായലോട്, സജിൽ പി.കെ, സുജിത്, ബിനോ, ഹരിദാസ്, മുനീർ മഠത്തിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജോ. കൺവീനർ റിയാസ് പരേത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജനുവരി 22ന് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് ‘ലക്ഷ്യ -2026’ കൺവെൻഷൻ.
