    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:43 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ശുഹൈബ് അനുസ്മരണം

    ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ശുഹൈബ് അനുസ്മരണം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശു​ഹൈ​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ശു​ഹൈ​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​നൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ല്ലാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി കോ​രി​ത്, നാ​ഷ​ണ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സി​ദ്ദി​ഖ് അ​പ്പ​ക​ൻ, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്, നാ​ഷ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എം.​എ. നി​സാം, ഇ​ല്യാ​സ് പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി, റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, നാ​ഷ​ണ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ് ക​ണ്ണ​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ, ജോ​യി ജോ​ൺ തു​രു​ത്തി​ക്ക​ര, ജി​ല്ല പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മോ​ങ്ങ​ത്ത്, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പി​ലാ​ക്കാ​ട്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​ന​ത്തി​ൽ, വി​ജോ തോ​മ​സ്, സി​നു ജോ​ൺ, ഷോ​ബി​ൻ സ​ണ്ണി, സ​നി​ൽ ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ശ​ര​ൺ കോ​മ​ത്, സ​ജി​ൽ പി.​കെ, വി​നോ​യ് ക​രി​മ്പി​ൽ, പി. ​സു​മേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ജ​യേ​ഷ് ച​ന്ദ്രോ​ത്, ഹ​സീ​ബ്, മു​നീ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പെ​രു​മ്പ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ബി ആ​ല​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

