ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സതീശൻ പാച്ചേനി അനുസ്മരണ സമ്മേളനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സതീശൻ പാച്ചേനി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ നൈസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി കണ്ണൂർ ഡി.സി.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം വി.സി. നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ലിപിൻ മുഴക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഒ.ഐ.സി.സി വയനാട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ വയനാട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിൽസൺ ബത്തേരി, കാസർകോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ ചീമേനി, ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഷോബിൻ സണ്ണി, ഇല്യാസ് പൊതുവാചേരി, ജോസഫ് മാത്യു, ജിംസൺ ചെറുപുഴ, ജില്ല കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സനിൽ തയ്യിൽ, ഷരൺ കോമത്ത്, വെൽഫയർ സെക്രട്ടറി സുജിത്ത് കായലോട്, രാജേഷ് ബാബു, മുനീർ മഠത്തിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് ട്രഷറര് വിനോയ് കരിമ്പിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register