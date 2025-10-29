Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:32 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ നൈ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് അം​ഗം വി.​സി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ൽ​സ​ൺ ബ​ത്തേ​രി, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ ചീ​മേ​നി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷോ​ബി​ൻ സ​ണ്ണി, ഇ​ല്യാ​സ് പൊ​തു​വാ​ചേ​രി, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ജിം​സ​ൺ ചെ​റു​പു​ഴ, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​നി​ൽ ത​യ്യി​ൽ, ഷ​ര​ൺ കോ​മ​ത്ത്, വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് കാ​യ​ലോ​ട്, രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ബു, മു​നീ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി​നോ​യ് ക​രി​മ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsOICC Kannurgulf news malayalam
    News Summary - OICC Kannur District Committee Satheesan Pacheni Memorial Conference
    Similar News
    Next Story
    X