Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:49 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ്

    പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ നാ​ഷ​നൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. സാം​സ്കാ​രി​ക ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ്​ ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​നൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​നു ചെ​മ്പാ​ല​യം, എം.​എ. നി​സാം, നാ​ഷ​ണ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ, സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള എ​​ന്നി​​വ​​ർ ആ​​ശം​​സ നേ​​ർ​​ന്നു.

    ജി​ല്ല ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി റി​യാ​സ് പ​രേ​ത്ത് സ്വാ​​ഗ​​ത​​വും ബി​നോ​യ് ക​രി​മ്പി​ൽ ന​​ന്ദി​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ്ടു പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക​ൽ, ഗാ​ന​മേ​ള, വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationOICC Kannur District Committee
    News Summary - OICC Kannur District Committee Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X