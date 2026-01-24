ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻ ‘ലക്ഷ്യ-2026’ എന്ന പേരിൽ അബ്ബാസിയ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ലിപിൻ മുഴക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കെ.പി.സി.സി മെംബറും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വ. അബ്ദുൽ റഷീദ് വി.പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ബിഎസ് പിള്ള, കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ നാസർ, ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ധിക്ക് അപ്പക്കൻ, നാഷനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ, ഇല്യാസ് പുതുവാച്ചേരി, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ റെജി കോരുത്, ജിംസൺ ചെറുപുഴ, ജോസഫ് മാത്യു, രവിചന്ദ്രൻ ചുഴലി, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഷോബിൻ സണ്ണി, ജോ. കൺവീനർ റിയാസ് പരേത്, ജില്ല കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സനിൽ തയ്യിൽ, ശരൺ കോമത്, ജില്ല വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി സുജിത് കായലോട്, സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി ബൈജു തോമസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ജോബി ആലക്കോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
