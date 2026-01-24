Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ‘ല​ക്ഷ്യ-2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.കെ.​പി.​സി.​സി മെം​ബ​റും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് വി.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​എ​സ് പി​ള്ള, കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ധി​ക്ക് അ​പ്പ​ക്ക​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് പു​തു​വാ​ച്ചേ​രി, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ജിം​സ​ൺ ചെ​റു​പു​ഴ, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ ചു​ഴ​ലി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷോ​ബി​ൻ സ​ണ്ണി, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​യാ​സ് പ​രേ​ത്, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​നി​ൽ ത​യ്യി​ൽ, ശ​ര​ൺ കോ​മ​ത്, ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത് കാ​യ​ലോ​ട്, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ബി ആ​ല​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

