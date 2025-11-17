Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    17 Nov 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    17 Nov 2025 12:52 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജന്മദിനാഘോഷം

    ഒ.ഐ.സി.സി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജന്മദിനാഘോഷം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 136 മ​ത് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പു​രോ​ഗ​മ​ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി നെ​ഹ്‌​റു ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഋ​ഷി ജേ​ക്ക​ബ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്.​പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. നി​സ്സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ് ക​രി​വാ​ളൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

