Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:23 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണം നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ്

    പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ നേ​തൃ​ഗു​ണം എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​ക്ക് സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം എം.​എ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, അ​നി​ൽ ചീ​മേ​നി, ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്, അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഷം​സു കു​ക്കു, എ​ബി അ​ത്തി​ക്ക​യം, ക​ലേ​ഷ് ബി.​പി​ള്ള, ഷോ​ബി​ൻ സ​ണ്ണി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി പി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ജോ​യ് ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

