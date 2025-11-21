Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Nov 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 11:50 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി.​സി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ദി​ര ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 108ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ സം​സം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം വി.​സി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ് പി​ള്ള മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ വി​പി​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ല്ലാ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം വി​ജോ പി ​തോ​മ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ബി അ​ത്തി​ക്ക​യം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു ചെ​റി​യാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത്ത് ചേ​ലേ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ നി​സാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ലേ​ഷ് ബി. ​പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

