Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:30 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 140ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സ്സാം എം.​എ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ബി​നു ചെ​മ്പാ​ല​യം, ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്ര​യാ​ർ, സി​ദ്ദി​ഖ് അ​പ്പ​ക്ക​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​ഹിം ഹാ​ജി ന​രി​പ്പ​റ്റ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഷെ​റി​ൻ ബി​ജു, റെ​ജി കൊ​രു​ത്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ഷം​സു താ​മ​ര​ക്കു​ളം, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മു​ങ്ങ​ത്ത്, മാ​ത്യു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ബൈ​ജു പോ​ൾ, സ​ഹ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം, മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ത്താ​ർ ശി​ശു​പാ​ല​ൻ, ചി​ന്നു റോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ല്ലാ​ർ, റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​ക്കു, ഇ​ലി​യാ​സ് പു​തു​വാ​ച്ചേ​രി, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​ട​യാ​ട്ടി​ൽ, ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ ചു​ഴ​ലി, സു​ഭാ​ഷ് പി ​നാ​യ​ർ, വി​ജോ പി ​തോ​മ​സ്, അ​നി​ൽ ചീ​മേ​നി, ക​ലേ​ഷ് ബി. ​പി​ള്ള, അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, അ​ൽ അ​മീ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഫ്ള​യ​റും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്വീ​ക​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷം​സു കു​ക്കു എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - OICC Indian National Congress Foundation Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X