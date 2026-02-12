Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി എം.​ മു​ര​ളി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി എം.​ മു​ര​ളി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​താ​വു​മാ​യ എം.​മു​ര​ളി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം. ​ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ​ക​ളീ​ക്ക​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ളൈ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട്, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ കു​ക്കു, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ, ഇ​ല്ലി​യാ​സ് പു​തു​വാ​ച്ചേ​രി, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​ട​യാ​റ്റി​ൽ, റെ​ജി കൊ​രു​ത്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ് ക​ണ്ണ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കോ​ശി ബോ​സ്, വി​വി​ധ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ത്താ​ർ വൈ​ക്കം, ബൈ​ജു പോ​ൾ, ലി​ബി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​ന​ത്തി​ൽ, അ​നി​ൽ ചീ​മേ​നി, വി​ൽ​സ​ൺ ബ​ത്തേ​രി, റി​ജോ കോ​ശി, ജോ​ൺ​സി സാ​മു​വ​ൽ, ഷോ​ബി​ൻ സ​ണ്ണി, പ്ര​ജു തെ​ക്കേ​മ​ല​യി​ൽ, ഷം​സു താ​മ​ര​ക്കു​ളം, നാ​സ​ർ കാ​യം​കു​ളം, അ​ല​ക്സ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ജോ​മോ​ൻ കോ​ട്ട​വി​ള, അ​ജി​ത് തോ​മ​സ്, ബി​ജു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജോ പി. ​തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പാ​റ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

