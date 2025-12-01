Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:52 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി ആലപ്പുഴ ജില്ലകമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ

    ഒ.ഐ.സി.സി ആലപ്പുഴ ജില്ലകമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം

    വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രേ​ഖ​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ​ക​ളീ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള, നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം, വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട്, സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. നി​സാം, ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​വി ച​ന്ദ്ര​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി​യെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​വി ച​ന്ദ്ര​നെ​യും ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ലേ​ഷ് പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജോ പി. ​തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

